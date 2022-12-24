Лукашенко обговорив із Шойгу «гарантії безпеки для Білорусі»

Лукашенко обговорив із Шойгу «гарантії безпеки для Білорусі»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч у Мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Про це повідомляє білоруська інформагенція Белта.

"Прощаючись після останніх переговорів з Володимиром Путіним, ми домовилися, що ви зі спеціалістами приїдете до Білорусі, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання із Володимиром Володимировичем", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор констатував, що західні країни не виконують домовленостей щодо гарантій безпеки, які давалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї.

"Західні держави розтоптали всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає . Йшлося про економічну безпека в тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти Білорусі й Росії санкції", — підкреслив Лукашенко.

"У випадку агресії проти Білорусі РФ "захищатиме країну як власну територію". Ось такі нам потрібні гарантії безпеки", — підсумував президент Білорусі.

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Теги: Лукашенко, Шойгу, Білорусь
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