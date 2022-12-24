Лукашенко обговорив із Шойгу «гарантії безпеки для Білорусі»

Олександр Лукашенко провів зустріч у Мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.



Про це повідомляє білоруська інформагенція



"Прощаючись після останніх переговорів з Володимиром Путіним, ми домовилися, що ви зі спеціалістами приїдете до Білорусі, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання із Володимиром Володимировичем", - сказав Лукашенко.



Білоруський диктатор констатував, що західні країни не виконують домовленостей щодо гарантій безпеки, які давалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї.



"Західні держави розтоптали всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає . Йшлося про економічну безпека в тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти Білорусі й Росії санкції", — підкреслив Лукашенко.



"У випадку агресії проти Білорусі РФ "захищатиме країну як власну територію". Ось такі нам потрібні гарантії безпеки", — підсумував президент Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусіпровів зустріч у Мінську з міністром оборони РосіїПро це повідомляє білоруська інформагенція Белта "Прощаючись після останніх переговорів з Володимиром Путіним, ми домовилися, що ви зі спеціалістами приїдете до Білорусі, і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання із Володимиром Володимировичем", - сказав Лукашенко.Білоруський диктатор констатував, що західні країни не виконують домовленостей щодо гарантій безпеки, які давалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї."Західні держави розтоптали всі ці договори, угоди та заяви, і жодної безпеки немає . Йшлося про економічну безпека в тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти Білорусі й Росії санкції", — підкреслив Лукашенко."У випадку агресії проти Білорусі РФ "захищатиме країну як власну територію". Ось такі нам потрібні гарантії безпеки", — підсумував президент Білорусі.

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