Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень

Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень
Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! "За" проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.
Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено.

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Теги: Верховна Рада, доплати, військові
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