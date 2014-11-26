Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень





Про це Олексій Гончаренко.



"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! "За" проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень.Про це повідомив нардеп"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! "За" проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію