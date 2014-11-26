Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:33
Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! "За" проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.
Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Рада повернула 30 тисяч доплат військовим! "За" проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.
Важливо! Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Нарешті справедливість відновлена! Добилися цього!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що з 1 лютого порядок виплат премій військовим було змінено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час пожежі у будинку загинув чоловік
Сьогодні, 15:50
На Волині зник безвісти 34-річний чоловік
Сьогодні, 15:38
Верховна Рада повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень
Сьогодні, 15:33
На Волині у двох чоловіків знайшли боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 15:22
В'язень виправної колонії на Волині підтримував окупацію України та «рускій мір». ФОТО
Сьогодні, 15:10
Медіа