В уряді Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його приїзду

Кароліна Едтштадлер підтвердила, що президента РФ



Про це вона заявила в інтерв`ю Tagesspiegel, повідомляє



За словами Едтштадлер, оголошення і видача міжнародного ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути заарештований".



"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом", - додала вона.



Раніше у МЗС Австрії заявили, що виконуватимуть свої зобов’язання як учасники Римського статуту й заарештують та видадуть Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.



17 березня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.



Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду. Водночас в Угорщині, яка є підписантом договору, сказали, що цього не робитимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австріїпідтвердила, що президента РФ Володимира Путіна заарештують в разі його візиту до країни Про це вона заявила в інтерв`ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда" За словами Едтштадлер, оголошення і видача міжнародного ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути заарештований"."Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом", - додала вона.Раніше у МЗС Австрії заявили, що виконуватимуть свої зобов’язання як учасники Римського статуту й заарештують та видадуть Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.17 березня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.Державний секретар СШАвважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду. Водночас в Угорщині, яка є підписантом договору, сказали, що цього не робитимуть.

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