Чому США не починають постачання озброєння Україні за ленд-лізом
Сьогодні, 11:17
Адміністрація президент США Джо Байдена ще не скористалася програмою ленд-ліз для відправки озброєння Україні. Сьогодні цей варіант не використовується через наявність двопартійної підтримки Києва, а також виділення коштів Конгресом.
Про це Politico сказали високопосадовці адміністрації та законодавці, передає Слово і Діло.
Джерела видання зазначили, що ленд-лізом все ще не скористалися, головним чином через схвалену Конгресом суму підтримки, яка ще не витрачена.
«Ми приділяємо першочергову увагу допомозі в галузі безпеки, за яку їм (Україні – ред.) не доведеться нам платити», — сказав на умовах анонімності високопосадовець адміністрації.
Чиновник додав, що США готові використати ленд-ліз у майбутньому. Але зараз основна увага приділяється поставкам у рамках повноважень, схвалених Конгресом.
Ще однією причиною поки що «притримати» ленд-ліз є наявність двопартійної підтримки для постачання військової допомоги Україні. Як сказав помічник одного з конгресменів-демократів, якщо опір республіканців посилиться або підтримка України в суспільстві знизиться, тоді буде сенс використовувати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування постачання зброї.
При цьому не всі у Конгресі задоволені тим, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним, зазначає видання.
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Про це Politico сказали високопосадовці адміністрації та законодавці, передає Слово і Діло.
Джерела видання зазначили, що ленд-лізом все ще не скористалися, головним чином через схвалену Конгресом суму підтримки, яка ще не витрачена.
«Ми приділяємо першочергову увагу допомозі в галузі безпеки, за яку їм (Україні – ред.) не доведеться нам платити», — сказав на умовах анонімності високопосадовець адміністрації.
Чиновник додав, що США готові використати ленд-ліз у майбутньому. Але зараз основна увага приділяється поставкам у рамках повноважень, схвалених Конгресом.
Ще однією причиною поки що «притримати» ленд-ліз є наявність двопартійної підтримки для постачання військової допомоги Україні. Як сказав помічник одного з конгресменів-демократів, якщо опір республіканців посилиться або підтримка України в суспільстві знизиться, тоді буде сенс використовувати ленд-ліз, щоб обійти законодавчі зусилля щодо блокування постачання зброї.
При цьому не всі у Конгресі задоволені тим, що варіант ленд-лізу залишається невикористаним, зазначає видання.
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