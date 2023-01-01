У Луцьку чоловік знайшов на вулиці боєприпас. ФОТО

Лучанин знайшов на вулиці ймовірний боєприпас та викликав поліцію.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це трапилося вчора, 10 квітня, близько 18-ї години, на вулиці Привокзальній у Луцьку. Коли патрульні прибули на місце знахідки, то справді виявили предмет, схожий на патрон. Заявник повідомив, що виявив його біля сміттєвих баків, однак звідки боєприпас там з’явився чоловік не знав. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події."Звернувшись на лінію 102, лучанин вчинив правильно. Саме так повинен діяти кожен свідомий громадянин, який знайшов зброю або її елементи. Забирати ці речі з собою чи вчиняти з ними будь-які дії — заборонено. Пам'ятайте, що такі речі повинні бути оглянуті та знешкоджені лише спеціалістами!" - наголошують у патрульній поліції.