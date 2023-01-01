Мешканці Волині та Рівненщини організували схему переправлення ухилянтів за кордон: сума заробітку – до мільйона доларів





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Зусиллями оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби України було викрито чергову схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Заходи з документування протиправної діяльності тривали близько 4-х місяців.



Як вдалося встановити, мешканці Рівненської та Волинської областей налагодили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів «ШЛЯХ», за що брали від 1500 до 5000 доларів США. Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулася до України. За приблизною оцінкою, сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США.



З метою здобуття доказів протиправної діяльності, днями у Волинській та Рівненській областях здійснено обшуки у 10 фігурантів кримінального провадження. Слідчі дії було проведено за дванадцятьма адресами, а також перевірено 6 транспортних засобів, два з яких поміщено на штраф-майданчик.



За результатами обшуків вилучено телефони, оргтехніку, флеш-носії, печатки і документацію юридичних осіб, закордонні паспорти, банківські карти, чорнові записи, майже 1 мільйон гривень у різній валюті. Двом фігурантам кримінального провадження оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України.



10 квітня суд обрав підозрюваному виконавцеві запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, ще одного співучасника відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 671000 гривень.



Заходи проводилися оперативниками Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ НП Рівненської області, під процесуальним керівництвом Рівненської окружної прокуратури. Силову підтримку забезпечили спецпідрозділ «ДОЗОР» та «КОРД».



Наразі встановлюються всі обставини злочинів та причетні до них особи. Триває досудове розслідування.

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