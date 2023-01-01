У Луцьку кілька вулиць – без гарячої води





Про це



"Йдеться про споживачів 4 ЦТП на проспекті Молоді, 4 ЦТП на проспекті Соборності та ЦТП на вулиці Гордіюк. Надання послуги тимчасово припинено з 09:00. Відновлення - після завершення робіт. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з ліквідацією витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова послугу з постачання гарячої води тимчасово припинили для споживачів 9 центральних теплових пунктів 33-го кварталу.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло»."Йдеться про споживачів 4 ЦТП на проспекті Молоді, 4 ЦТП на проспекті Соборності та ЦТП на вулиці Гордіюк. Надання послуги тимчасово припинено з 09:00. Відновлення - після завершення робіт. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у ДКП «Луцьктепло».

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