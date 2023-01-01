У Луцьку кілька вулиць – без гарячої води

У Луцьку кілька вулиць – без гарячої води
У зв'язку з ліквідацією витоку на магістральній тепловій мережі на вулиці Єршова послугу з постачання гарячої води тимчасово припинили для споживачів 9 центральних теплових пунктів 33-го кварталу.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

"Йдеться про споживачів 4 ЦТП на проспекті Молоді, 4 ЦТП на проспекті Соборності та ЦТП на вулиці Гордіюк. Надання послуги тимчасово припинено з 09:00. Відновлення - після завершення робіт. Просимо вибачення за завдані тимчасові незручності", - наголошують у ДКП «Луцьктепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022-го, – генерал-лейтенант Павлюк
Сьогодні, 10:50
Мешканці Волині та Рівненщини організували схему переправлення ухилянтів за кордон: сума заробітку – до мільйона доларів
Сьогодні, 10:45
У Луцьку кілька вулиць – без гарячої води
Сьогодні, 10:20
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:09
Єгипет планував таємно постачати ракети до РФ, – ЗМІ
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням В окремих районах Луцька – проблеми із водопостачанням
18 лютий, 12:48
Через аварійний порив деякі вулиці Луцька залишились без води Через аварійний порив деякі вулиці Луцька залишились без води
06 лютий, 14:18
У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання У Луцьку ремонтують центральний водогін: коли відновлять водопостачання
26 січень, 17:10
У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води У мережі поширюють фейк, що у Луцьку тиждень не буде води
26 січень, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На будівництво до Маріуполя звезуть в’язнів із Білорусі, – радник мера Андрющенко
Сьогодні, 11:50
 0
Чому США не починають постачання озброєння Україні за ленд-лізом
Сьогодні, 11:17
 0
У Луцьку чоловік знайшов на вулиці боєприпас. ФОТО
Сьогодні, 11:07
 0
70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022-го, – генерал-лейтенант Павлюк
Сьогодні, 10:50
 0
Мешканці Волині та Рівненщини організували схему переправлення ухилянтів за кордон: сума заробітку – до мільйона доларів
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8