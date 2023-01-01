Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО

Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 11 квітня, о 07:47 до служби 101 надійшло повідомлення про задимлення в будівлі спорткомплексу на вулиці Кравчука у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За викликом прибула чергова варта 25-ї ДПРЧ та відділення 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька.

Рятувальники здійснили евакуацію з сильно задимленого приміщення другого поверху 4-х дорослих по висувній драбині та двох дітей (дошкільного віку) із використання захисних апаратів на стисненому повітрі.

Також врятовано хом'ячка, що є домашнім улюбленцем однієї з врятованих дітей - за це дівчинка особисто подякувала рятувальникам!
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО

Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО
Пожежа у луцькому спорткомплексі «Олімпія»: евакуювали шестеро людей, серед них – двоє дітей. ВІДЕО

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Теги: Луцьк, спорткомплекс, пожежа
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