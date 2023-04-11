Єгипет планував таємно постачати ракети до РФ, – ЗМІ

Абдель Фаттах Ас-Сісі у лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".



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Згідно з витоком документа американської розвідки, пише видання, президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході і найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного відправлення до Росії.



Повідомляється, що у частині секретного документа, який датується 17 лютого, підсумовуються ймовірні розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати у таємниці виробництво і постачання ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".



WP отримав документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених у лютому і березні на Discord, популярному серед геймерів додатку для спілкування в чаті. Раніше про документ не повідомлялося.



Представник уряду США, який говорив з виданням на умовах анонімності, заявив, що "нам нічого не відомо про виконання цього плану". "Ми не бачили, щоб це (поставки з Єгипту до РФ ракет – ред.) відбувалося", – додав він.



WP наголошує, що "надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, незважаючи на поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки".



У документі, пише видання, прямо не сказано, чому Росія зацікавлена у придбанні ракет, але її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.



Американський сенатор Кріс Мерфі, який є членом Комітетів у закордонних справах та з питань асигнувань, розповів, що "Єгипет є одним з наших найстаріших союзників на Близькому Сході", а тому "якщо це правда, що Сісі таємно будує ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно замислитися над станом наших відносин".



Сара Маргон, директорка з питань зовнішньої політики Фундації "Відкрите суспільство" і єдина номінантка адміністрації Байдена на найвищу посаду в Державному департаменті з прав людини, заявила, що "навмисний продаж і постачання ракет російському уряду, який вчинив такі відверті військові та інші жорстокі злочини, просто виходить за рамки дозволеного, особливо для нібито близького союзника США".



Як відзначає WP, у документі описується, що 1 лютого Сісі віддав розпорядження тримати у таємниці постачання ракет, щоб "уникнути проблем із Заходом", та сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.



Салах ад-Дін це, припускає газета, – це, швидше за все, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.



Запропонований РФ порох, про який згадується у документі, походив би з "Фабрики 18" – так називається хімічний завод, що існує вже кілька десятиліть, пише видання.



За даними WP, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити РФ за допомогу, надану раніше". Крім того, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що росіяни сказали йому, що готові "купити що завгодно". З документу не зрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, відзначає видання.



У документі, за інформацією WP, також цитуються слова президента Єгипту про те, що він розглядає можливість продажу Китаю "звичайних товарів", щоб звільнити місце для "більшого виробництва Sakr 45". Йдеться про 122-мм снаряди, які виробляються в Єгипті.



У документі прямо не сказано, чи були ракети, які мали б вироблятися для Росії, саме "Sakr 45", але такі ракети були б сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню "Град", наголошує видання.



"Хоча в документі не вказано, як уряд США отримав деталі обговорень, частина інформації, що міститься в нещодавно оприлюднених документах, схоже, походить від радіолокаційної розвідки, яка за допомогою технічних засобів перехоплює повідомлення. Уряд США вже давно має широкі можливості для підслуховування та перехоплення комунікацій іноземних лідерів", – пише WP.



Зазначається, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами.



Що цьому передувало:



Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.



Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.



Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.



В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретні документи США свідчать про те, що президент Єгиптуу лютому планував виробити 40 тис. ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post.Згідно з витоком документа американської розвідки, пише видання, президент Єгипту, який є одним з найближчих союзників США на Близькому Сході і найбільшим отримувачем допомоги зі США, нещодавно наказав підлеглим виготовити до 40 тис. ракет для таємного відправлення до Росії.Повідомляється, що у частині секретного документа, який датується 17 лютого, підсумовуються ймовірні розмови між Сісі та високопоставленими єгипетськими військовими, а також згадуються плани про постачання до Росії артилерійських снарядів і пороху. У документі Сісі доручає чиновникам тримати у таємниці виробництво і постачання ракет, "щоб уникнути проблем із Заходом".WP отримав документ з масиву зображень секретних файлів, розміщених у лютому і березні на Discord, популярному серед геймерів додатку для спілкування в чаті. Раніше про документ не повідомлялося.Представник уряду США, який говорив з виданням на умовах анонімності, заявив, що "нам нічого не відомо про виконання цього плану". "Ми не бачили, щоб це (поставки з Єгипту до РФ ракет – ред.) відбувалося", – додав він.WP наголошує, що "надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який, незважаючи на поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки".У документі, пише видання, прямо не сказано, чому Росія зацікавлена у придбанні ракет, але її військові витрачають величезну кількість боєприпасів, а уряд США стверджує, що Північна Корея таємно постачає РФ артилерійські снаряди, а Китай розглядає можливість робити те ж саме.Американський сенатор, який є членом Комітетів у закордонних справах та з питань асигнувань, розповів, що "Єгипет є одним з наших найстаріших союзників на Близькому Сході", а тому "якщо це правда, що Сісі таємно будує ракети для Росії, які можуть бути використані в Україні, ми повинні серйозно замислитися над станом наших відносин"., директорка з питань зовнішньої політики Фундації "Відкрите суспільство" і єдина номінантка адміністрації Байдена на найвищу посаду в Державному департаменті з прав людини, заявила, що "навмисний продаж і постачання ракет російському уряду, який вчинив такі відверті військові та інші жорстокі злочини, просто виходить за рамки дозволеного, особливо для нібито близького союзника США".Як відзначає WP, у документі описується, що 1 лютого Сісі віддав розпорядження тримати у таємниці постачання ракет, щоб "уникнути проблем із Заходом", та сказав людині, яка згадується як Салах аль-Дін, що працівникам заводу слід повідомити, що снаряди призначені для єгипетської армії.Салах ад-Дін це, припускає газета, – це, швидше за все, Мохаммед Салах ад-Дін, державний міністр з питань військового виробництва.Запропонований РФ порох, про який згадується у документі, походив би з "Фабрики 18" – так називається хімічний завод, що існує вже кілька десятиліть, пише видання.За даними WP, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що він "накаже своїм людям працювати позмінно, якщо це буде необхідно, тому що це найменше, що Єгипет може зробити, щоб віддячити РФ за допомогу, надану раніше". Крім того, у документі цитуються слова Салаха ад-Діна про те, що росіяни сказали йому, що готові "купити що завгодно". З документу не зрозуміло, якою саме була попередня російська допомога, відзначає видання.У документі, за інформацією WP, також цитуються слова президента Єгипту про те, що він розглядає можливість продажу Китаю "звичайних товарів", щоб звільнити місце для "більшого виробництва Sakr 45". Йдеться про 122-мм снаряди, які виробляються в Єгипті.У документі прямо не сказано, чи були ракети, які мали б вироблятися для Росії, саме "Sakr 45", але такі ракети були б сумісні з російськими реактивними системами залпового вогню "Град", наголошує видання."Хоча в документі не вказано, як уряд США отримав деталі обговорень, частина інформації, що міститься в нещодавно оприлюднених документах, схоже, походить від радіолокаційної розвідки, яка за допомогою технічних засобів перехоплює повідомлення. Уряд США вже давно має широкі можливості для підслуховування та перехоплення комунікацій іноземних лідерів", – пише WP.Зазначається, що розмова за участю Сісі 1 лютого відбулася через кілька днів після того, як держсекретар СШАзустрівся з президентом Єгипту під час візиту до Каїра. Одразу після візиту Блінкена міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі вирушив до Москви на переговори з російськими лідерами.Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських Збройних Сил і дії американських союзників.Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.Раніше Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.В адміністрації президента США поки що не знають, хто стоїть за витоком секретних військових документів.Нагадаємо, що «витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України

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