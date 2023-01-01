У Луцьку жінка намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: що наразі відомо





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Волинської області Ольга Бузулук.



За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року й віддала наступного дня після пологів. Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці. Вона вирішила його продати без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення за 30 тисяч доларів.



Однак 23 березня під час передачі дитини покупцю у Луцьку жінку затримали і повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст.149 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Чи загрожує щось матері дитини та покупцю – невідомо, оскільки досудове слідство триває.



Дитина нині перебуває в медзакладі, їй обрали ПІБ. Її подальшу долю вирішуватиме служба у справах дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26-річній волинянці, яку затримали під час передачі 11-місячного хлопчика покупцю , суд обрав нічний домашній арешт.Про це у коментарірозповіла речниця Головного управління Нацполіції у Волинської областіЗа даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року й віддала наступного дня після пологів. Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці. Вона вирішила його продати без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення за 30 тисяч доларів.Однак 23 березня під час передачі дитини покупцю у Луцьку жінку затримали і повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст.149 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.Чи загрожує щось матері дитини та покупцю – невідомо, оскільки досудове слідство триває.Дитина нині перебуває в медзакладі, їй обрали ПІБ. Її подальшу долю вирішуватиме служба у справах дітей.

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