ЗСУ вже ліквідували понад 179 тисяч окупантів

ЗСУ вже ліквідували понад 179 тисяч окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,

танків – 3 644 (+7) од,

бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,

артилерійських систем – 2 765 (+15) од,

РСЗВ – 535 (+1) од,

засобів ППО – 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,

спеціальної техніки – 316 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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