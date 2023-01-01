ЗСУ вже ліквідували понад 179 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:21
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,
танків – 3 644 (+7) од,
бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,
артилерійських систем – 2 765 (+15) од,
РСЗВ – 535 (+1) од,
засобів ППО – 282 (+0) од,
літаків – 307 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,
спеціальної техніки – 316 (+5) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,
танків – 3 644 (+7) од,
бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,
артилерійських систем – 2 765 (+15) од,
РСЗВ – 535 (+1) од,
засобів ППО – 282 (+0) од,
літаків – 307 (+0) од,
гелікоптерів – 293 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,
спеціальної техніки – 316 (+5) од.
Дані уточнюються.
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