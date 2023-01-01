ЗСУ вже ліквідували понад 179 тисяч окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,



танків – 3 644 (+7) од,



бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,



артилерійських систем – 2 765 (+15) од,



РСЗВ – 535 (+1) од,



засобів ППО – 282 (+0) од,



літаків – 307 (+0) од,



гелікоптерів – 293 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,



крилатих ракет – 911 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,



спеціальної техніки – 316 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували близько 500 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 179 320 (+500) осіб ліквідовано,танків – 3 644 (+7) од,бойових броньованих машин – 7 038 (+10) од,артилерійських систем – 2 765 (+15) од,РСЗВ – 535 (+1) од,засобів ППО – 282 (+0) од,літаків – 307 (+0) од,гелікоптерів – 293 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9) од,крилатих ракет – 911 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13) од,спеціальної техніки – 316 (+5) од.Дані уточнюються.

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