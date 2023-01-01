Ордер на арешт Путіна має довічний термін

Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.



Про це пише



"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.



За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазізаявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента Росіїє довічним.Про це пише УНІАН "Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію