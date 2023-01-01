Ордер на арешт Путіна має довічний термін

Ордер на арешт Путіна має довічний термін
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.

Про це пише УНІАН.

"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.

За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.


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Теги: ордер на арешт Путіна, довічний термін
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