Ордер на арешт Путіна має довічний термін
Сьогодні, 14:00
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.
Про це пише УНІАН.
"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.
За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.
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Про це пише УНІАН.
"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.
За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.
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