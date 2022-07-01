З 1 квітня в Україні перерахують пенсії

З 1 квітня в Україні перерахують пенсії
З 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які не підпадали під березневу індексацію пенсійних виплат.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

"Вже з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, але мова йде саме про перерахунок, а не про індексацію. Індексація - це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - сказала Марчак.

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Теги: пенсії, перерахунок
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