З 1 квітня в Україні перерахують пенсії





Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону, пише



"Вже з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, але мова йде саме про перерахунок, а не про індексацію. Індексація - це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - сказала Марчак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які не підпадали під березневу індексацію пенсійних виплат.Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політикив ефірі телемарафону, пише УНІАН "Вже з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, але мова йде саме про перерахунок, а не про індексацію. Індексація - це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - сказала Марчак.

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