Ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка, – розвідка

Ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка, – розвідка
Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУР Міноборони.

"Зрадник, 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - йдеться у повідомленні.

ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

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Теги: Росія, Україна, війна
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