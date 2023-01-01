Ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка, – розвідка
Сьогодні, 13:44
Організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляють у пресслужбі ГУР Міноборони.
"Зрадник, 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ГУР Міноборони.
"Зрадник, 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - йдеться у повідомленні.
ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З 1 квітня в Україні перерахують пенсії
Сьогодні, 14:15
Ордер на арешт Путіна має довічний термін
Сьогодні, 14:00
Ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка, – розвідка
Сьогодні, 13:44
Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть
Сьогодні, 13:30
У Луцьку прибула сіль для очистки води зі США. ФОТО
Сьогодні, 13:28
Медіа