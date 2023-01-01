Ліквідували організатора катівень на Херсонщині Сергія Москаленка, – розвідка

Сергія Москаленка ліквідовано днями на тимчасово окупованій території.



Про це



"Зрадник, 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - йдеться у повідомленні.



ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організатора катівень на Херсонщиніліквідовано днями на тимчасово окупованій території.Про це повідомляють у пресслужбі ГУР Міноборони."Зрадник, 1978 року народження, був мешканцем Нової Каховки та власником місцевої охоронної фірми. Під час окупації пішов на співпрацю з росіянами та отримав посаду так званого начальника СІЗО, де над полоненими українцями вчиняли нелюдські тортури", - йдеться у повідомленні.ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

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