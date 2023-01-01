Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть

Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть
Ремонтні роботи із знеструмленням частини Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липин, що були заплановані у вівторок, 21 березня, проводитись не будуть.

Про це повідомили у Волиньобленерго.

Через технічні причини ремонтні роботи перенесли. Про нову дату та час їх проведення повідомлять заздалегідь.

Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00 мали б знеструмити частину Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липини.

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Теги: світло, Луцьк, електроенергія, Волиньобленерго, не вимикатимуть
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