Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть
Сьогодні, 13:30
Ремонтні роботи із знеструмленням частини Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липин, що були заплановані у вівторок, 21 березня, проводитись не будуть.
Про це повідомили у Волиньобленерго.
Через технічні причини ремонтні роботи перенесли. Про нову дату та час їх проведення повідомлять заздалегідь.
Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00 мали б знеструмити частину Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липини.
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Про це повідомили у Волиньобленерго.
Через технічні причини ремонтні роботи перенесли. Про нову дату та час їх проведення повідомлять заздалегідь.
Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00 мали б знеструмити частину Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липини.
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