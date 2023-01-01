Світло у Луцьку та прилеглах селах 21 березня не вимикатимуть





Про це повідомили у Волиньобленерго.



Через технічні причини ремонтні роботи перенесли. Про нову дату та час їх проведення повідомлять заздалегідь.



Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ремонтні роботи із знеструмленням частини Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липин, що були заплановані у вівторок, 21 березня, проводитись не будуть.Про це повідомили у Волиньобленерго.Через технічні причини ремонтні роботи перенесли. Про нову дату та час їх проведення повідомлять заздалегідь.Нагадаємо, раніше повідомляли про те, що у вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00 мали б знеструмити частину Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липини.



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