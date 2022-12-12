Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла

Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла
У вівторок, 21 березня, з 05:00 до 18:00 буде знеструмили частину Луцька, Прилуцького, Струмівки та повністю Липини.

Про це повідомили у Волиньобленерго.

Для проведення ремонтних робіт «Волиньобленерго» припинить електропостачання у с. Липини; у м. Луцьку: вул. Кравчука, Гордіюк, просп. Соборності, вул. Конякіна, Федорова, просп. Відродження, вул. Лідавська, Ківерцівська, Наливайка, Карбишева, Єршова; у с. Прилуцьке: вул. Травнева, Європейська, Мрії; у с. Струмівка: вул. Рівненська.

Такі заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.

У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України.

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Теги: світло, відключили, Луцьк, електроенергія
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