У села біля Луцька не їздять маршрутки

У села біля Луцька не їздять маршрутки
У селах Лаврів, Кошів, Садів мешканці нарікають на відсутність автобусного сполучення.

Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської облради у четвер, 16 березня, пише ВСН.

Депутат Ігор Волошенюк у своїх запитах повідомив, що мешканці сіл Лаврів, Кошів та Садів не можуть домогтися вирішення питання автобусного сполучення з Луцьком.

З його слів, конкурси на здійснення перевезень за цими маршрутами завершилися і були визначені перевізники. Однак транспорт усе одно не їздить. Тож мешканці просять вплинути на цю ситуацію військову адміністрацію.

Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький район, села, маршрутки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
Сьогодні, 15:49
Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 15:24
У села біля Луцька не їздять маршрутки
Сьогодні, 15:07
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні, – Дуда
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Маршруткам з приміських сіл, які не приєднані до Луцька, можуть заборонити їхати через місто Маршруткам з приміських сіл, які не приєднані до Луцька, можуть заборонити їхати через місто
17 лютий, 2021, 11:27
Деякі міські маршрутки перестануть їздити до навколишніх сіл Луцька Деякі міські маршрутки перестануть їздити до навколишніх сіл Луцька
28 вересень, 2016, 18:00
Маршрутку №25 продовжили до приміського села Маршрутку №25 продовжили до приміського села
26 грудень, 2011, 09:12
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
Сьогодні, 15:49
 0
Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 15:24
 0
У села біля Луцька не їздять маршрутки
Сьогодні, 15:07
 0
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8