У села біля Луцька не їздять маршрутки





Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської облради у четвер, 16 березня, пише



Депутат Ігор Волошенюк у своїх запитах повідомив, що мешканці сіл Лаврів, Кошів та Садів не можуть домогтися вирішення питання автобусного сполучення з Луцьком.



З його слів, конкурси на здійснення перевезень за цими маршрутами завершилися і були визначені перевізники. Однак транспорт усе одно не їздить. Тож мешканці просять вплинути на цю ситуацію військову адміністрацію.



Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селах Лаврів, Кошів, Садів мешканці нарікають на відсутність автобусного сполучення.Про це стало відомо під час засідання сесії Волинської облради у четвер, 16 березня, пише ВСН Депутату своїх запитах повідомив, що мешканці сіл Лаврів, Кошів та Садів не можуть домогтися вирішення питання автобусного сполучення з Луцьком.З його слів, конкурси на здійснення перевезень за цими маршрутами завершилися і були визначені перевізники. Однак транспорт усе одно не їздить. Тож мешканці просять вплинути на цю ситуацію військову адміністрацію.Депутати підтримали запит колеги.

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