У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
Сьогодні, 15:49
У Луцьку після 15 години 16 березня люди чули звук, що сповіщає про повітряну тривогу, в районі вулиць Львівської, Дружби народів та Станіславського.
Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих групах.
Як прокоментували журналістам у Волинській обласній військовій адміністрації, наразі тривають роботи із заміни технологічного обладнання електричних сирен.
У зв‘язку із цим можливі короткочасні увімкнення.
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Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих групах.
Як прокоментували журналістам у Волинській обласній військовій адміністрації, наразі тривають роботи із заміни технологічного обладнання електричних сирен.
У зв‘язку із цим можливі короткочасні увімкнення.
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