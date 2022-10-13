У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося





Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих групах.



Як прокоментували журналістам у Волинській обласній військовій адміністрації, наразі тривають роботи із заміни технологічного обладнання електричних сирен.



У зв‘язку із цим можливі короткочасні увімкнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку після 15 години 16 березня люди чули звук, що сповіщає про повітряну тривогу, в районі вулиць Львівської, Дружби народів та Станіславського.Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих групах.Як прокоментували журналістам у Волинській обласній військовій адміністрації, наразі тривають роботи із заміни технологічного обладнання електричних сирен.У зв‘язку із цим можливі короткочасні увімкнення.

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