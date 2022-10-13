У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося

У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
У Луцьку після 15 години 16 березня люди чули звук, що сповіщає про повітряну тривогу, в районі вулиць Львівської, Дружби народів та Станіславського.

Про це повідомляють користувачі соцмереж у місцевих групах.

Як прокоментували журналістам у Волинській обласній військовій адміністрації, наразі тривають роботи із заміни технологічного обладнання електричних сирен.

У зв‘язку із цим можливі короткочасні увімкнення.
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, повітряна тривога, ЛПЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка
Сьогодні, 15:59
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
Сьогодні, 15:49
Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 15:24
У села біля Луцька не їздять маршрутки
Сьогодні, 15:07
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО У Луцьку на ЛПЗ водій під наркотиками заїхав у сквер. ФОТО
13 жовтень, 2022, 10:30
В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки
07 квітень, 2021, 21:56
У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
15 жовтень, 2020, 10:02
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька 15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
13 жовтень, 2020, 11:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка
Сьогодні, 15:59
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ спрацювала сирена, коли не було тривоги: що сталося
Сьогодні, 15:49
 0
Частина Луцька і кілька прилеглих сіл 21 березня тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 15:24
 0
У села біля Луцька не їздять маршрутки
Сьогодні, 15:07
 0
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8