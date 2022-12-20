Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка

Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка
15 березня 2023 року прийняв свій останній бій солдат Плісік Андрій Володимирович, 1989 року народження, який був жителем села Цир.

Про це повідомляє Любешівський селищний голова Олег Кух.

Воїн загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок.

"Щирі співчуття рідним. Шана та низький уклін Герою. І невимовний біль, помножений на лють і ненависть до рашистських окупантів", - написав Олег Кух.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Плісік, Любешівський район, загинув, воїн
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