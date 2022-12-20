Війна забрала життя волинянина Андрія Плісіка

Плісік Андрій Володимирович, 1989 року народження, який був жителем села Цир.



Про це Олег Кух.



Воїн загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок.



"Щирі співчуття рідним. Шана та низький уклін Герою. І невимовний біль, помножений на лють і ненависть до рашистських окупантів", - написав Олег Кух.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 березня 2023 року прийняв свій останній бій солдат, 1989 року народження, який був жителем села Цир.Про це повідомляє Любешівський селищний головаВоїн загинув на території Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок."Щирі співчуття рідним. Шана та низький уклін Герою. І невимовний біль, помножений на лють і ненависть до рашистських окупантів", - написав Олег Кух.

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