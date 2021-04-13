25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка, засудили до 8,5 років колонії

25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка, засудили до 8,5 років колонії
Вісім з половиною років позбавлення волі суд постановив волинянці, яка вчинила умисне вбивство у селі Гор'янівка.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд визнав 25-річну уродженку села Залісоче Луцького району винуватою в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Увечері 19 березня 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор'янівка під час конфлікту завдала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання.

Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.

Проте невдовзі її затримали правоохоронці.

Згідно з вироком суду, наступних вісім років та шість місяців жінка відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: прокуратура, вбивство, вбила цеглиною чоловіка, суд, вирок
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