25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка, засудили до 8,5 років колонії





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд визнав 25-річну уродженку села Залісоче Луцького району винуватою в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).



Увечері 19 березня 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор'янівка під час конфлікту



Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.



Проте невдовзі її затримали правоохоронці.



Згідно з вироком суду, наступних вісім років та шість місяців жінка відбуватиме покарання за ґратами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вісім з половиною років позбавлення волі суд постановив волинянці, яка вчинила умисне вбивство у селі Гор'янівка.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури суд визнав 25-річну уродженку села Залісоче Луцького району винуватою в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).Увечері 19 березня 2022 року нетвереза жінка в будинку в селі Гор'янівка під час конфлікту завдала ударів палицею та цеглиною по голові 36-річному господарю помешкання. Потерпілий помер, жінка ж забрала з собою знаряддя злочину та втекла.Проте невдовзі її затримали правоохоронці.Згідно з вироком суду, наступних вісім років та шість місяців жінка відбуватиме покарання за ґратами.

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