Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни
Сьогодні, 17:09
Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.
"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.
При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.
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Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.
"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.
При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.
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