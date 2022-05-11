Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни

Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни
Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.

"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.

При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.


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Теги: геноцид, ООН, Росія, війна
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