Розслідування ООН не виявило доказів геноциду українців у ході війни





Як повідомляє Ерік Мьосе.



"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.



При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова комісії"Ми не виявили геноциду на території України", - заявив він.При цьому Мьосе додав, що група збирала докази, і є "деякі аспекти, які можуть викликати питання" про можливий геноцид.

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