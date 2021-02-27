На Волині зник безвісти 17-річний хлопець. ФОТО

На Волині зник безвісти 17-річний хлопець. ФОТО
Волинські оперативники розшукують зниклого 17-річного хлопця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці встановлюють місце знаходження Каращука Владислава Вадимовича, 01.08.2005 року народження, мешканця села Сарнівка, що у Луцькому районі.

Хлопець ще 9 березня пішов з дому у невідомому напрямку та донині не повернувся, на зв’язок він не виходить.

Був одягнений у чорну куртку, світло-коричневі брюки, чорні кросівки.

"Якщо вам відомо, де може перебувати розшукуваний підліток, просимо сповістити про це за номерами: 0665403692, 0502328242, 0669238559 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині зник безвісти 17-річний хлопець. ФОТО

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Теги: Розшук, поліція, хлопець
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