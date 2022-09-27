На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО

На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.Більша частина військовослужбовців у підрозділі з категорії мобілізованих. Інша, яких менше, учасники бойових дій на сході України. Найбільше, що їх усіх об’єднує – мотивація та бажання захистити свої домівки за будь-яку ціну.Як розповів командир мінометаіз позивним «Арчі», головне завдання — результат, який видно неозброєним оком."Ми готові, як ніколи, а тому кожну одиночну та групову ціль ворога в разі порушення українського кордону буде знищено", - сказав він.