На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО

На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.

Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.

Більша частина військовослужбовців у підрозділі з категорії мобілізованих. Інша, яких менше, учасники бойових дій на сході України. Найбільше, що їх усіх об’єднує – мотивація та бажання захистити свої домівки за будь-яку ціну.

Як розповів командир міномета Віталій із позивним «Арчі», головне завдання — результат, який видно неозброєним оком.

"Ми готові, як ніколи, а тому кожну одиночну та групову ціль ворога в разі порушення українського кордону буде знищено", - сказав він.
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО

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Теги: тероборона, Волинь, навчання
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