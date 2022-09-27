На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
Сьогодні, 17:58
На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.
Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Більша частина військовослужбовців у підрозділі з категорії мобілізованих. Інша, яких менше, учасники бойових дій на сході України. Найбільше, що їх усіх об’єднує – мотивація та бажання захистити свої домівки за будь-яку ціну.
Як розповів командир міномета Віталій із позивним «Арчі», головне завдання — результат, який видно неозброєним оком.
"Ми готові, як ніколи, а тому кожну одиночну та групову ціль ворога в разі порушення українського кордону буде знищено", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Більша частина військовослужбовців у підрозділі з категорії мобілізованих. Інша, яких менше, учасники бойових дій на сході України. Найбільше, що їх усіх об’єднує – мотивація та бажання захистити свої домівки за будь-яку ціну.
Як розповів командир міномета Віталій із позивним «Арчі», головне завдання — результат, який видно неозброєним оком.
"Ми готові, як ніколи, а тому кожну одиночну та групову ціль ворога в разі порушення українського кордону буде знищено", - сказав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
Сьогодні, 17:58
На Волині прикордоннику пропонували тисячу доларів хабаря за безперешкодний виїзд. ФОТО
Сьогодні, 17:42
На Волині зник безвісти 17-річний хлопець. ФОТО
Сьогодні, 17:27
Медіа