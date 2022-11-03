На Волині прооперували чоловіка з численними патологіями серця. ФОТО

На Волині прооперували чоловіка з численними патологіями серця. ФОТО
Звична поїздка за кордон для водія-далекобійника Михайла Касянчука з Житомирщини могла закінчитися фатально. За свої 55 років він ніколи не скаржився на біль у серці. Повертаючись додому, чоловіку стало зле за кермом. Його у стані тяжкого аритмогенного шоку «швидка» доставила до Ковельського МТМО.

Про це повідомили на сторінці медиків у Фейсбук.

У результаті проведеної ехокардіографії (ЕХО-КГ) виявили ряд патологій серця: важку дилятацію порожнин серця, загальну гіпокінезія стінок лівого шлуночка, недостатність мітрального клапан ІІІ ст. і тристулкового клапана ІІІ ст.

Глобальна скоротливість міокарда лівого шлуночка була значно знижена (ФВ 14-16%). Аби врятувати хворому життя, лікарі прийняли рішення про негайне підключення системи штучного кровообігу VA-ECMO.

Через 18 днів перебування пацієнта на апараті механічної підтримки кровообігу скоротливу здатність міокарду відновили. І на 19-й день прийняли рішення про відключення VA-ECMO у зв’язку з відновленням функції серця.

Оскільки інфекційні ускладнення є однією з основних причин смерті під час перебування хворих на механічній підтримці кровообігу, пацієнт ще перебуває під пильним наглядом лікарів.
На Волині прооперували чоловіка з численними патологіями серця. ФОТО

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Теги: операція, паталогії серця, Ковель, делакобійник
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