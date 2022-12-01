Литва передає Україні новий пакет військової допомоги





Про це повідомляє Арвідаса Анушаускаса.



"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.



"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки."Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію