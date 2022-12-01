Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 19:00
У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.
"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.
"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.
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