Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.



За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.





Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +6°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 17 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +6°.

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