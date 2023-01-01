Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 17 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +6°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку утримається ясна погода. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +6°.
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