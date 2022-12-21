У Шацькій громаді буде візит-центр





Про це стало відомо з опублікованої закупівлі Прозорро, – пише



Детальний план території щодо розташування візит-центру Шацької територіальної громади обійдеться бюджету майже 39 тисяч гривень. Розташовуватиметься центр на вулиці 50 років Перемоги.



Роботу виконуватиме підприємець Олександр Денисюк.



Зробити всю роботу виконавцю необхідно до 31 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Візит-центр планують побудувати на вулиці 50 років Перемоги, що в Шацьку.Про це стало відомо з опублікованої закупівлі Прозорро, – пише Район.Шацьк. Детальний план території щодо розташування візит-центру Шацької територіальної громади обійдеться бюджету майже 39 тисяч гривень. Розташовуватиметься центр на вулиці 50 років Перемоги.Роботу виконуватиме підприємецьЗробити всю роботу виконавцю необхідно до 31 березня.

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