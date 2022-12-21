У Шацькій громаді буде візит-центр
Сьогодні, 20:22
Візит-центр планують побудувати на вулиці 50 років Перемоги, що в Шацьку.
Про це стало відомо з опублікованої закупівлі Прозорро, – пише Район.Шацьк.
Детальний план території щодо розташування візит-центру Шацької територіальної громади обійдеться бюджету майже 39 тисяч гривень. Розташовуватиметься центр на вулиці 50 років Перемоги.
Роботу виконуватиме підприємець Олександр Денисюк.
Зробити всю роботу виконавцю необхідно до 31 березня.
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Про це стало відомо з опублікованої закупівлі Прозорро, – пише Район.Шацьк.
Детальний план території щодо розташування візит-центру Шацької територіальної громади обійдеться бюджету майже 39 тисяч гривень. Розташовуватиметься центр на вулиці 50 років Перемоги.
Роботу виконуватиме підприємець Олександр Денисюк.
Зробити всю роботу виконавцю необхідно до 31 березня.
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