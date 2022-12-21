У Шацькій громаді буде візит-центр

У Шацькій громаді буде візит-центр
Візит-центр планують побудувати на вулиці 50 років Перемоги, що в Шацьку.

Про це стало відомо з опублікованої закупівлі Прозорро, – пише Район.Шацьк.

Детальний план території щодо розташування візит-центру Шацької територіальної громади обійдеться бюджету майже 39 тисяч гривень. Розташовуватиметься центр на вулиці 50 років Перемоги.

Роботу виконуватиме підприємець Олександр Денисюк.

Зробити всю роботу виконавцю необхідно до 31 березня.

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Теги: Шацька громада, візит-центр
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