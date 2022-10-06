«Шахтар» розгромно програв «Феєнорду» і вилетів із Ліги Європи





Підопічні Ігора Йовічевича в Роттердамі на стадіоні "Феєнорд" з рахунком 1:7 поступилися місцевому однойменному клубу, - пише



З перших хвилин господарі влаштували сильний пресинг українцям. "Шахтар" насилу переходив половину поля, в основному захищаючись. "Феєнорд" іноді не дозволяв нашим співвітчизникам навіть вивести м'яч зі свого штрафного майданчика, роблячи перехоплення за перехопленням, і вже на 9-й хвилині досяг успіху.



Після втрати в центрі поля нідерландці легко пройшли півполя, м'яч потрапив до Сантьяго Хіменесу, той відіграв кілька наших захисників, пробивши повз Трубіна.



Домінування 15-кратного чемпіона Нідерландів було абсолютним, що невдовзі призвело до другого забитого голу. Після обрізки українців, господарі легко прорвали оборону та Оркун Кекчу зробив рахунок 2:0.



Ще до перерви фаворит оформив розгром. Після флангової атаки простріл Уссама Ідрісі прийшовся у руку Юхимові Коноплі та іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано впевнено вказав на 11-метрову позначку. Пенальті точно реалізував Кьокчу.



Приниження "Шахтаря" продовжилося після перерви. "Помаранчево-чорні" пропустили чотири м'ячі і були близькі до того, щоб повторити свій історичний антирекорд. У 2015 році з рахунком 0:7 "Шахтар" програв "Баварії" у Лізі чемпіонів.



Проте репутацію врятував Кевін Келсі, забивши гол престижу на 87-й хвилині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Донецький "Шахтар" розгромно програв у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і завершив виступ у єврокубках.Підопічні Ігора Йовічевича в Роттердамі на стадіоні "Феєнорд" з рахунком 1:7 поступилися місцевому однойменному клубу, - пише Obozrevatel З перших хвилин господарі влаштували сильний пресинг українцям. "Шахтар" насилу переходив половину поля, в основному захищаючись. "Феєнорд" іноді не дозволяв нашим співвітчизникам навіть вивести м'яч зі свого штрафного майданчика, роблячи перехоплення за перехопленням, і вже на 9-й хвилині досяг успіху.Після втрати в центрі поля нідерландці легко пройшли півполя, м'яч потрапив до Сантьяго Хіменесу, той відіграв кілька наших захисників, пробивши повз Трубіна.Домінування 15-кратного чемпіона Нідерландів було абсолютним, що невдовзі призвело до другого забитого голу. Після обрізки українців, господарі легко прорвали оборону та Оркун Кекчу зробив рахунок 2:0.Ще до перерви фаворит оформив розгром. Після флангової атаки простріл Уссама Ідрісі прийшовся у руку Юхимові Коноплі та іспанський арбітр Хесус Хіль Мансано впевнено вказав на 11-метрову позначку. Пенальті точно реалізував Кьокчу.Приниження "Шахтаря" продовжилося після перерви. "Помаранчево-чорні" пропустили чотири м'ячі і були близькі до того, щоб повторити свій історичний антирекорд. У 2015 році з рахунком 0:7 "Шахтар" програв "Баварії" у Лізі чемпіонів.Проте репутацію врятував Кевін Келсі, забивши гол престижу на 87-й хвилині.

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