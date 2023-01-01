Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня
Сьогодні, 23:36
Традиційно завершуємо день добрими новинами. Нагадуємо про світло у темні часи, бо дуже хочемо, аби ви не переставали вірити в краще і зайвий раз усміхнулися!
Сьогодні, 16 березня, ми писали про таке:
Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну»
«Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО – ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України», – розповів глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу.
Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців
Майстриня народної творчості, керівник художній Шацького БК Ніна Вирович, перебуваючи за кордоном, проводить майстер-класи з вишивання гладдю як для поляків, так і для українців.
За словами учасниць, таке заняття приносить їм багато позитивних емоцій і вражень, тож всі з великим задоволенням приходять щосереди на цікаві та повчальні майстер-класи пані Ніни.
ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб,
танків – 3 504 (+12) од,
бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
РСЗВ – 503 (+1) од,
засобів ППО – 265 (+3) од,
літаків – 305 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
крилатих ракет – 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
спеціальної техніки – 257 (+0) од.
19-річний лучанин переміг у змаганнях з віртуального ракетомоделювання
Завершилися треті змагання з віртуального ракетомоделювання Noosphere Space Games. Senior edition. 10 березня відбулася церемонія нагородження переможців, які змагалися за призовий фонд у $1500. Найкращим у категорії Easy mode став 19-річний лучанин Ілля Наплета.
На сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
ЗСУ збили на сході України модернізований китайський безпілотник. Мовиться про Mugin-5, який використовували окупанти. Цю інформацію журналістам розповіли військові ЗСУ і навіть показали місце, де, за їхніми словами, був збитий безпілотник.
Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.
Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.
Волинянка Анастасія Алпєєва – у фіналі Чемпіонату світу U23 з боротьби
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.
Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО
Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.
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Сьогодні, 16 березня, ми писали про таке:
Що нададуть Україні: глава Пентагону розкрив результати «Рамштайну»
«Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО – ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України», – розповів глава Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу.
Волинянка в Польщі вчить вишивати гладдю поляків та українців
Майстриня народної творчості, керівник художній Шацького БК Ніна Вирович, перебуваючи за кордоном, проводить майстер-класи з вишивання гладдю як для поляків, так і для українців.
За словами учасниць, таке заняття приносить їм багато позитивних емоцій і вражень, тож всі з великим задоволенням приходять щосереди на цікаві та повчальні майстер-класи пані Ніни.
ЗСУ за добу знищили понад тисячу російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб,
танків – 3 504 (+12) од,
бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
РСЗВ – 503 (+1) од,
засобів ППО – 265 (+3) од,
літаків – 305 (+1) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
крилатих ракет – 907 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
спеціальної техніки – 257 (+0) од.
19-річний лучанин переміг у змаганнях з віртуального ракетомоделювання
Завершилися треті змагання з віртуального ракетомоделювання Noosphere Space Games. Senior edition. 10 березня відбулася церемонія нагородження переможців, які змагалися за призовий фонд у $1500. Найкращим у категорії Easy mode став 19-річний лучанин Ілля Наплета.
На сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
ЗСУ збили на сході України модернізований китайський безпілотник. Мовиться про Mugin-5, який використовували окупанти. Цю інформацію журналістам розповіли військові ЗСУ і навіть показали місце, де, за їхніми словами, був збитий безпілотник.
Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.
Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні, – Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.
Волинянка Анастасія Алпєєва – у фіналі Чемпіонату світу U23 з боротьби
Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.
На Волині воїни ТрО тренуються палити групові та одиночні цілі противника. ФОТО
На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.
Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз»
Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.
Звільненим з полону прикордонницям з Волині вручили ордени «За мужність». ФОТО
Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.
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