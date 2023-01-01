Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня

Традиційно завершуємо день добрими новинами. Нагадуємо про світло у темні часи, бо дуже хочемо, аби ви не переставали вірити в краще і зайвий раз усміхнулися!Сьогодні, 16 березня, ми писали про таке:«Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть нові NASAMS (системи ППО – ред.), Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України», – розповів глава Пентагонупід час брифінгу.Майстриня народної творчості, керівник художній Шацького БК, перебуваючи за кордоном, проводить майстер-класи з вишивання гладдю як для поляків, так і для українців.За словами учасниць, таке заняття приносить їм багато позитивних емоцій і вражень, тож всі з великим задоволенням приходять щосереди на цікаві та повчальні майстер-класи пані Ніни.Росія у повномасштабній війні проти України вже втратила 162 560 вояків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб,танків – 3 504 (+12) од,бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,артилерійських систем – 2 539 (+11) од,РСЗВ – 503 (+1) од,засобів ППО – 265 (+3) од,літаків – 305 (+1) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,крилатих ракет – 907 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,спеціальної техніки – 257 (+0) од.Завершилися треті змагання з віртуального ракетомоделювання Noosphere Space Games. Senior edition. 10 березня відбулася церемонія нагородження переможців, які змагалися за призовий фонд у $1500. Найкращим у категорії Easy mode став 19-річний лучанинЗСУ збили на сході України модернізований китайський безпілотник. Мовиться про Mugin-5, який використовували окупанти. Цю інформацію журналістам розповіли військові ЗСУ і навіть показали місце, де, за їхніми словами, був збитий безпілотник.Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.Президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.Волинська спортсменка, чемпіонка Європи серед юніорів Анастасія Алпєєва здобула першість у півфіналі та вийшла у фінал чемпіонату Європи з греко-римської, вільної та жіночої боротьби серед спортсменів до 23 років.На півночі Волині в районі відповідальності бригади територіальної оборони Збройних Сил України проведено практичні навчання з виявлення та знищення умовних цілей – командних пунктів, техніки та живої сили противника.У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.Дія Угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень між Україною та Європейським Союзом пролонгована до 30 червня 2024 року.Керівництво Держприкордонслужби вручило прикордонницям з Волині, яких в жовтні звільнили з російського полону, державні нагороди.