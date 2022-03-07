На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN

На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
ЗСУ збили на Сході України модернізований китайський безпілотник. Мовиться про Mugin-5, який використовували окупанти. Цю інформацію журналістам розповіли військові ЗСУ і навіть показали місце, де, а їхніми словами, був збитий безпілотник.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на CNN.

Виявляється, росіяни використовували в зоні бойових дій безпілотник Mugin-5, вироблений на сході Китаю в Сямень. У мережі ці дрони ще називають "дронами Alibaba", оскільки вони доступні для продажу на сайтах Alibaba і Taobao за ціною до 15 тисяч доларів.

Компанія-виробник Mugin Limited підтвердив CNN, що це їхній безпілотник, назвавши інцидент "надзвичайно прикрим".

Це останній приклад модернізації та озброєння цивільного безпілотника з початку вторгнення Росії в Україну, що свідчить про мінливі схеми ведення війни.
На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN

У лютому німецька газета Spiegel писала, що Китай має намір передати Росії свої ударні дрони-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кілограмів.

Такі переговори свідчать про зміну нібито "нейтральної" позиції КНР щодо війни в Україні, яку китайські комуністи досі називають "конфліктом". США попередили Пекін про наслідки такого рішення.


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Теги: ЗСУ, збили, китайський дрон
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