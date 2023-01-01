У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Сьогодні, 16 березня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Віталія Шендрика, який загинув 12 квітня 2022 року у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.
Про це повідомили у Луцькраді.
Тіло Героя доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке.
Лучанин Віталій Шендрик (01.01.1998 р. н.) проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у Луцькраді.
Тіло Героя доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке.
Лучанин Віталій Шендрик (01.01.1998 р. н.) проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.
Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь та шана Герою!
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