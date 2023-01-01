У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО

У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
Сьогодні, 16 березня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Віталія Шендрика, який загинув 12 квітня 2022 року у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Про це повідомили у Луцькраді.

Тіло Героя доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке.

Лучанин Віталій Шендрик (01.01.1998 р. н.) проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь та шана Герою!
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Шендрик, Луцьк, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
Сьогодні, 13:05
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Ексдиректора ДП «Луцький КХП №2» Степана Москвича засудили до 10 років колонії
Сьогодні, 12:25
На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО
Сьогодні, 12:20
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком 16 березня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Віталієм Шендриком
15 березень, 11:42
До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі До Луцька повернули тіло бійця Віталія Шендрика, який загинув у травні в Маріуполі
14 березень, 12:55
У Луцьку попрощалися із загиблим захисником «Азовсталі» Андрієм Ніколайчуком. ФОТО У Луцьку попрощалися із загиблим захисником «Азовсталі» Андрієм Ніколайчуком. ФОТО
07 березень, 15:11
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО
02 березень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
Сьогодні, 13:05
 0
У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Ексдиректора ДП «Луцький КХП №2» Степана Москвича засудили до 10 років колонії
Сьогодні, 12:25
 0
На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8