У Луцьку попрощалися з військовим Віталієм Шендриком, який захищав Маріуполь. ФОТО

Віталія Шендрика, який



Про це повідомили у Луцькраді.



Тіло Героя доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією.



До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке.



Лучанин Віталій Шендрик (01.01.1998 р. н.) проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 березня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 12 квітня 2022 року у місті Маріуполь під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.Про це повідомили у Луцькраді.Тіло Героя доставили в Україну в рамках обміну з Російською Федерацією.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Поховали загиблого військовослужбовця на кладовищі села Прилуцьке.Лучанин Віталій Шендрик (01.01.1998 р. н.) проходив військову службу за контрактом у військовій частині на посаді старшого оператора відділення засобів радіоперешкод роти радіоелектронної боротьби.

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