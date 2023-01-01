Через Волинь під виглядом «гуманітарки» ввезли товару на понад 26 мільйонів





Про це



Працівники Координаційно-моніторингової митниці викрили незаконну схему переміщення комерційного вантажу загальною вагою 25,8 тон та вартістю понад 26 млн гривень.



З метою перевірки законності переміщення згаданих партій товарів у якості гуманітарної допомоги через митний кордон України направили офіційний запит до митних органів Польщі.



З відповіді Польської сторони встановили, що товари переміщувались в якості комерційного вантажу на адреси українських отримувачів та жодного відношення до гуманітарної допомоги не мали.



Тобто представники перевізника під час декларування зазначених товарів вказали неправдиві відомості щодо відправника, отримувача та статусу товару.



На підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно водіїв склали 2 протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 26,6 млн гривень.



За виявленими фактами Координаційно-моніторинговою митницею направлені повідомлення про злочин до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні діяльності Волинської митниці з Польщі до України в якості гуманітарної допомоги ввезено товари «одяг, взуття, продукти харчування та гігієнічні засоби» від донора з Китайської народної республіки.Про це повідомили у пресслужбі Держмитниці.Працівники Координаційно-моніторингової митниці викрили незаконну схему переміщення комерційного вантажу загальною вагою 25,8 тон та вартістю понад 26 млн гривень.З метою перевірки законності переміщення згаданих партій товарів у якості гуманітарної допомоги через митний кордон України направили офіційний запит до митних органів Польщі.З відповіді Польської сторони встановили, що товари переміщувались в якості комерційного вантажу на адреси українських отримувачів та жодного відношення до гуманітарної допомоги не мали.Тобто представники перевізника під час декларування зазначених товарів вказали неправдиві відомості щодо відправника, отримувача та статусу товару.На підставі отриманої інформації та проведеної митницею перевірки стосовно водіїв склали 2 протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 26,6 млн гривень.За виявленими фактами Координаційно-моніторинговою митницею направлені повідомлення про злочин до правоохоронних органів.

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