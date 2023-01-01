Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру
Сьогодні, 13:27
Сьогодні, 16 березня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру.
Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
"Кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Купири орієнтовно очікується в м.Любомль о 16.00 год. Далі будемо додатково інформувати! Просимо належним чином зустріти нашого земляка, організувавши живий ланцюг у населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
"Кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Купири орієнтовно очікується в м.Любомль о 16.00 год. Далі будемо додатково інформувати! Просимо належним чином зустріти нашого земляка, організувавши живий ланцюг у населених пунктах", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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