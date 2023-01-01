Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру
Сьогодні, 16 березня, на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру.

Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.

"Кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Купири орієнтовно очікується в м.Любомль о 16.00 год. Далі будемо додатково інформувати! Просимо належним чином зустріти нашого земляка, організувавши живий ланцюг у населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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