Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Юрія Купиру

Юрія Купиру.



Про це Юрій Фініковський.



"Кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Купири орієнтовно очікується в м.Любомль о 16.00 год. Далі будемо додатково інформувати! Просимо належним чином зустріти нашого земляка, організувавши живий ланцюг у населених пунктах", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 березня, на Волині зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомив голова Рівненської громади"Кортеж із тілом загиблого Героя Юрія Купири орієнтовно очікується в м.Любомль о 16.00 год. Далі будемо додатково інформувати! Просимо належним чином зустріти нашого земляка, організувавши живий ланцюг у населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію