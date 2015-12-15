Ексдиректора ДП «Луцький КХП №2» Степана Москвича засудили до 10 років колонії

Степану Москвичу, а ексначальнику елеватора підприємства Леоніду Тимофіюку – 7,5 років колонії.



Про це



«16 березня 2023 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП оголошено обвинувальний вирок, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальника елеватора визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тон зерна на загальну суму 56 млн грн, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», – інформує САП,



Ексдиректору ДП Москвичу призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об'єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5).



Колишньому начальнику елеватору Тимофіюку суд визначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки , та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.



Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.



За версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до Луцького КХП №2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого-червня 2014 року з елеватора Луцького КХП №2 вивезли понад 26 тисяч тон збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству збитків на суму понад 56 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд призначив 10 років позбавлення волі колишньому директору державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2», а ексначальнику елеватора підприємства– 7,5 років колонії.Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.«16 березня 2023 року у Вищому антикорупційному суді за участі прокурорів САП оголошено обвинувальний вирок, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальника елеватора визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тон зерна на загальну суму 56 млн грн, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України», – інформує САП,Ексдиректору ДП Москвичу призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об'єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль BMW X5).Колишньому начальнику елеватору Тимофіюку суд визначив покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки , та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.За версією обвинувачення, ПАТ «Аграрний фонд» (100% акцій належать державі) в листопаді 2013 року передав збіжжя на відповідальне зберігання до Луцького КХП №2. Його тодішній керівник Москвич без отримання дозволу власника зерна вирішив відвантажити його комерційним структурам без оплати з їхнього боку. Відвантаження забезпечив на той момент начальник елеватора Тимофіюк. У такий спосіб упродовж лютого-червня 2014 року з елеватора Луцького КХП №2 вивезли понад 26 тисяч тон збіжжя, яке належало ПАТ «Аграрний фонд», що завдало підприємству збитків на суму понад 56 млн грн.

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