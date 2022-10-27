Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО

Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО
Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО


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Теги: священник, МП, УПЦ, СБУ, підозра, Закарпаття
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