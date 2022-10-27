Священника Московського патріархату на Закарпатті підозрюють у розпалюванні релігіійної ненависті. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.У своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.