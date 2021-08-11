На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО





Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.



Поліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області оперативно розшукали двох дітей, які безвісно зникли 15 березня 2023 року на території обслуговування.



Відносно дітей злочинів ніхто не скоював. Знайдених передали батькам під нагляд та контроль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукали двох дітей, які напередодні безвісно зникли.Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції ВолиніПоліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області оперативно розшукали двох дітей, які безвісно зникли 15 березня 2023 року на території обслуговування.Відносно дітей злочинів ніхто не скоював. Знайдених передали батькам під нагляд та контроль.

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