На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО

На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО
На Волині розшукали двох дітей, які напередодні безвісно зникли.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.

Поліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області оперативно розшукали двох дітей, які безвісно зникли 15 березня 2023 року на території обслуговування.

Відносно дітей злочинів ніхто не скоював. Знайдених передали батькам під нагляд та контроль.
На Волині розшукали дітей, які були безвісно зниклими. ФОТО

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