На Волині зловили 9 рибалок-браконьєрів

У березні державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили 9 порушень природоохоронного законодавства.Про це повідомили у Волинському рибоохоронному патрулі.Зокрема на річці Стир поблизу Колок чоловік перебував на березі водойми з сухою сіткою. На Хрінницькому водосховищі біля села Липа Берестечківської громади троє громадян порушували правила любительського та спортивного рибальства.На озері Оріхівське поблизу сіл Березники та Залисиця Самарівської громади Ковельського району (гідрологічний заказник «Оріхівський») два місцеві жителі двома сітками ловили рибу. Неподалік озера викрито ще трьох порушників, які перебували на березі водойми з забороненими знаряддями лову.Волинський рибоохоронний патруль нагадує, що з 1 листопада 2022 року діє заборона на риболовлю у зимувальних ямах, з 15 лютого 2023 року встановлено заборону на вилов щуки у водних об’єктах Волинської області.Відповідно до нових правил любительського та спортивного рибальства, риболовлю в зимовий період дозволено за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та в разі відсутності льодового покриву нахлистовими, донними, поплавковими вудками і спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не має перевищувати сім одиниць на одного рибалку.