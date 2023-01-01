На війні зупинилось серце Героя з Волині Володимира Бойка

На війні зупинилось серце Героя з Волині Володимира Бойка
Серце 50-річного військовослужбовця, майора Володимира Бойка, який був родом із Володимира, раптово зупинилось 12 березня під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Завтра, 17 березня, відбудеться прощання з Володимиром Бойком: о 9:30 у нього вдома за адресою: вулиця Поліської Січі, 61, о 10:00 - чин похорону у храмі святого Юрія. Проводжаємо траурний кортеж, який прямуватиме центральними вулицями до міського кладовища, коридором шани о 10:40.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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