На війні зупинилось серце Героя з Волині Володимира Бойка

Володимира Бойка, який був родом із Володимира, раптово зупинилось 12 березня під час виконання бойового завдання.



Про це Ігор Пальонка.



"Завтра, 17 березня, відбудеться прощання з Володимиром Бойком: о 9:30 у нього вдома за адресою: вулиця Поліської Січі, 61, о 10:00 - чин похорону у храмі святого Юрія. Проводжаємо траурний кортеж, який прямуватиме центральними вулицями до міського кладовища, коридором шани о 10:40.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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