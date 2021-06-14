Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою

Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Так, з початку березня автопарк волинських стражів кордону поповнили п’ять одиниць техніки. Автомобілі, за сприяння органів місцевої влади, з-за кордону для військових доправили волонтери та благодійники.Зазначається, що, враховуючи велику протяжність держрубежу в межах області та особливості його ділянки, потреба у транспортних засобах залишається. Наразі прикордонному загону необхідні позашляховики та вантажні мікроавтобуси.Прикордонники вдячні усім, хто їх підтримує й допомагає, цим самим, роблячи вклад у забезпечення непорушності та цілісності наших кордонів.