Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
Сьогодні, 14:15
Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Так, з початку березня автопарк волинських стражів кордону поповнили п’ять одиниць техніки. Автомобілі, за сприяння органів місцевої влади, з-за кордону для військових доправили волонтери та благодійники.
Зазначається, що, враховуючи велику протяжність держрубежу в межах області та особливості його ділянки, потреба у транспортних засобах залишається. Наразі прикордонному загону необхідні позашляховики та вантажні мікроавтобуси.
Прикордонники вдячні усім, хто їх підтримує й допомагає, цим самим, роблячи вклад у забезпечення непорушності та цілісності наших кордонів.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Так, з початку березня автопарк волинських стражів кордону поповнили п’ять одиниць техніки. Автомобілі, за сприяння органів місцевої влади, з-за кордону для військових доправили волонтери та благодійники.
Зазначається, що, враховуючи велику протяжність держрубежу в межах області та особливості його ділянки, потреба у транспортних засобах залишається. Наразі прикордонному загону необхідні позашляховики та вантажні мікроавтобуси.
Прикордонники вдячні усім, хто їх підтримує й допомагає, цим самим, роблячи вклад у забезпечення непорушності та цілісності наших кордонів.
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