Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою

Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
Задля забезпечення мобільності прикордонних нарядів та ефективного виконання завдань з оборони державного рубежу прикордонникам Волинського загону передали транспортні засоби.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Так, з початку березня автопарк волинських стражів кордону поповнили п’ять одиниць техніки. Автомобілі, за сприяння органів місцевої влади, з-за кордону для військових доправили волонтери та благодійники.

Зазначається, що, враховуючи велику протяжність держрубежу в межах області та особливості його ділянки, потреба у транспортних засобах залишається. Наразі прикордонному загону необхідні позашляховики та вантажні мікроавтобуси.

Прикордонники вдячні усім, хто їх підтримує й допомагає, цим самим, роблячи вклад у забезпечення непорушності та цілісності наших кордонів.
Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою
Автопарк волинських прикордонників поповнився технікою

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Теги: Автопарк, волинські прикордонники
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