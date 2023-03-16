Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні, – Дуда

Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.



Про це він сказав на пресконференції з президентом Чехії у четвер, повідомляє



"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав Дуда, не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.



Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади.



"Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років", - зазначив польський президент.



Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.



Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявляв у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Польщіанонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні.Про це він сказав на пресконференції з президентом Чехії у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на rp.pl."Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав Дуда, не назвавши точну кількість літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.Дуда сказав, що рішення про передачу літаків було ухвалене на рівні державних органів влади."Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років", - зазначив польський президент.Він підкреслив, що на озброєнні польської армії ці літаки замінять FA-50 з Південної Кореї, перші з яких очікуються до кінця року. А потім до них приєднаються ескадрильї літаків F-35.Прем'єр-міністрзаявляв у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.Нагадаємо, що у Повітряних Силах пояснили, які ракети може збивати Україна та для чого нам винищувачі F-16

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