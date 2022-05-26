Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Бійці ДСНС деблокували тіло водія, який загинув під час дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 березня о 08:34 на лінію 101 надійшло повідомлення, що у селі Кременець Копачівської територіальної громади Луцького району зіткнулися два легковики, водій однієї з автівок загинув, водій та пасажирка іншого автомобіля травмувалися.
Травмованих громадян госпіталізували медики, а тіло загиблого водія вилучили бійці 3 ДПРЧ м. Рожища: за допомогою гідравлічного інструмента вони розрізали деформовані елементи автомобіля, аби деблокувати загиблого.
На місці події працювали 7 рятувальників.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
16 березня о 08:34 на лінію 101 надійшло повідомлення, що у селі Кременець Копачівської територіальної громади Луцького району зіткнулися два легковики, водій однієї з автівок загинув, водій та пасажирка іншого автомобіля травмувалися.
Травмованих громадян госпіталізували медики, а тіло загиблого водія вилучили бійці 3 ДПРЧ м. Рожища: за допомогою гідравлічного інструмента вони розрізали деформовані елементи автомобіля, аби деблокувати загиблого.
На місці події працювали 7 рятувальників.
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