Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО

Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Бійці ДСНС деблокували тіло водія, який загинув під час дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

16 березня о 08:34 на лінію 101 надійшло повідомлення, що у селі Кременець Копачівської територіальної громади Луцького району зіткнулися два легковики, водій однієї з автівок загинув, водій та пасажирка іншого автомобіля травмувалися.

Травмованих громадян госпіталізували медики, а тіло загиблого водія вилучили бійці 3 ДПРЧ м. Рожища: за допомогою гідравлічного інструмента вони розрізали деформовані елементи автомобіля, аби деблокувати загиблого.

На місці події працювали 7 рятувальників.
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО
Смертельна ДТП у Луцькому районі: рятувальники деблокували тіло загиблого водія. ФОТО

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Теги: Луцький район, ДТП, рятувальники, водій
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