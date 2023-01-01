Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю. ФОТО
16 березень, 22:57
На Волині триває укріплення ділянки українсько-білоруського кордону.
Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув ділянку кордону та поділився світлинами свого візиту.
Кордон - у зоні відповідальності 6-го Волинського прикордонного загону. Протяжність території, яку охороняють наші прикордонники та бійці тероборони, понад 200 кілометрів.
Фінансово цьому сприяє і держава, і чимало волинських громад – Луцька у їх числі. На оборонні редути Луцька міська рада виділила и виділили 2,5 мільйони гривень.
Будуються фортифікаційні споруди, постають спостережні вежі, копаються протитанкові рови, зводяться бетонні і сіткові паркани. Вони висотою у три метри і обтягнуті колючим дротом – єгозою. Аби заощадити виділені кошти, інженерно-будівельні роботи прикордонники проводять власними силами, без підрядників.
Також військові нарощують систему відеоспостереження. Наразі куплено і встановлено 16 відеокамер, 9 з них – тепловізійні, що можуть продивлятися територію на 5-7 км в глибину уночі. Також функціонує та допомагає захитсникам кордону мобільна сонячна електростанція.
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Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув ділянку кордону та поділився світлинами свого візиту.
Кордон - у зоні відповідальності 6-го Волинського прикордонного загону. Протяжність території, яку охороняють наші прикордонники та бійці тероборони, понад 200 кілометрів.
Фінансово цьому сприяє і держава, і чимало волинських громад – Луцька у їх числі. На оборонні редути Луцька міська рада виділила и виділили 2,5 мільйони гривень.
Будуються фортифікаційні споруди, постають спостережні вежі, копаються протитанкові рови, зводяться бетонні і сіткові паркани. Вони висотою у три метри і обтягнуті колючим дротом – єгозою. Аби заощадити виділені кошти, інженерно-будівельні роботи прикордонники проводять власними силами, без підрядників.
Також військові нарощують систему відеоспостереження. Наразі куплено і встановлено 16 відеокамер, 9 з них – тепловізійні, що можуть продивлятися територію на 5-7 км в глибину уночі. Також функціонує та допомагає захитсникам кордону мобільна сонячна електростанція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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