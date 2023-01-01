Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю. ФОТО

Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю. ФОТО
На Волині триває укріплення ділянки українсько-білоруського кордону.

Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув ділянку кордону та поділився світлинами свого візиту.

Кордон - у зоні відповідальності 6-го Волинського прикордонного загону. Протяжність території, яку охороняють наші прикордонники та бійці тероборони, понад 200 кілометрів.

Фінансово цьому сприяє і держава, і чимало волинських громад – Луцька у їх числі. На оборонні редути Луцька міська рада виділила и виділили 2,5 мільйони гривень.

Будуються фортифікаційні споруди, постають спостережні вежі, копаються протитанкові рови, зводяться бетонні і сіткові паркани. Вони висотою у три метри і обтягнуті колючим дротом – єгозою. Аби заощадити виділені кошти, інженерно-будівельні роботи прикордонники проводять власними силами, без підрядників.

Також військові нарощують систему відеоспостереження. Наразі куплено і встановлено 16 відеокамер, 9 з них – тепловізійні, що можуть продивлятися територію на 5-7 км в глибину уночі. Також функціонує та допомагає захитсникам кордону мобільна сонячна електростанція.


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Теги: Волинь, Білорусь, кордон
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