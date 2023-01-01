17 березня на Волині: гортаючи календар

17 березня на Волині: гортаючи календар
Початок нового року свого життя 17 березня святкують: народна артистка України Антоніна Маренич (на фото), голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, депутат Луцької міської ради, керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко, теле- і радіоведучий Олексій Курбан та журналіст Дарія Поддубецька.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження і бажаємо усім мирного неба над головою.

17 березня відзначається день пам’яті преподобного Герасима Йорданського. У народі Герасима називають Граківником, тому що з цього дня з теплих країв прилітають граки: “Грак на горі – так і весна у дворі”. Вірили, що якщо грак прилетів, через місяць сніг зійде.

Також цього дня свої іменини святкують В'ячеслави, Василі, Данили й Павли. Бажаємо усім сьогоднішнім іменинникам, щоб ангел завжди вас оберігав і допомагав в усіх ваших справах.

І згадаємо, чим пам’ятним став цей день в історії.
17 березня вважається день народження кольорових фломастерів. Адже саме цього дня 1960 в Японії вперше у світі вони надійшли у продаж.
176 років тому англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт.
А трохи раніше, у 1949, на 19-й Міжнародній автомобільній виставці у Женеві представлено перший автомобіль «Порше».
У 1969 році Голда Меїр, уроженка України, стала четвертим прем'єр-міністром Ізраїлю, першою жінкою на цьому посту.

17 березня відзначається День святого Патріка — покровителя Ірландії, який приніс на цей острів християнство. Традиційно ірландці влаштовують на честь святого великі паради, на яких звучать пісні і жарти, всі танцюють і насолоджуються знаменитим ірландським пивом.
День святого Патрика прийнято зустрічати в зеленому одязі (зелений – колір весни й Ірландії). Також символом свята є трилисник. Ним прикрашають костюми, вплітають у волосся, з ним п'ють віскі. Третій символ, неабияк популярний і серед дітей, і серед дорослих, Лепрекон – чарівник, який здійснює бажання.

17 березня 2011 року волиняни вшановують пам’ять нашого видатного земляка письменника, публіциста, почесного громадянина міста Луцька Петра Маха. 10 років тому він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня
16 березень, 23:36
Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю. ФОТО
16 березень, 22:57
«Шахтар» розгромно програв «Феєнорду» і вилетів із Ліги Європи
16 березень, 22:05
Схожі новини
16 березня на Волині: гортаючи календар 16 березня на Волині: гортаючи календар
16 березень, 00:00
11 березня на Волині: гортаючи календар 11 березня на Волині: гортаючи календар
11 березень, 00:00
9 березня на Волині: гортаючи календар 9 березня на Волині: гортаючи календар
09 березень, 00:00
7 березня на Волині: гортаючи календар 7 березня на Волині: гортаючи календар
07 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
 0
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 16 березня
16 березень, 23:36
 0
Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю. ФОТО
16 березень, 22:57
 0
«Шахтар» розгромно програв «Феєнорду» і вилетів із Ліги Європи
16 березень, 22:05
 0
Медіа
відео
1/8