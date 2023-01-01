До підрозділів «Гвардії наступу» записалося понад 1000 волинян

У Волинській області триває набір в бригади, які звільнятимуть окуповані території України, включно з Кримом.Наразі більше тисячі волинян звернулися до ЦНАПів щодо вступу в підрозділи «Гвардії наступу», - про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністраціїПроцедура передбачає окрім заповнення анкети та подання документів – проходження медогляду, тестування, спілкування з психологами та з комісією, яка приймає рішення чи підходить кандидат на службу чи ні.Рекрутерів, які пройшли кількаетапний відбір, далі відправляють на навчання на декілька тижнів.Важливо, що усім, хто долучається до «Гвардії наступу» передбачені такі самі пільги й гарантії, як військовослужбовцям ЗСУ. А саме:- стабільна заробітна плата;- безоплатна меддопомога та страхування;- можливість здобути вищу освіту у військових вишах під час служби – безплатно або пільгово;- щорічна відпустка;- окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;- право на пенсію після 25 років календарної служби;- та головне – утилізація російських окупантів.