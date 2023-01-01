Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ





Про це повідомляє



За даними видання, постачання відбувалися у період з червня по грудень 2022 року.



У матеріалі сказано, що China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників Китаю, у червні 2022 року відправив гвинтівки російській компанії Техкрім. Гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські рушниці", використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами у Філіппінах, Південному Судані та Парагваї.



За даними ЗМІ, наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній та понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину.



"Хоча митні дані не показують, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для допомоги у військових діях, вони показують, що Китай постачає російським компаніям раніше невраховане обладнання "подвійного призначення" – комерційні предмети, які також можуть бути використані на полі бою в Україн", – йдеться у публікації.



Також повідомляється, що компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) у листопаді та грудні 2022 року відправляла невеликому російському дистриб'ютору запчастини для дронів (акумулятори та камери) через Об'єднані Арабські Емірати.



Згідно з митними даними, у грудні минулого року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько $10 млн. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість із них була імпортована прямо з Туреччини, хоча деякі партії прибули до Росії через ОАЕ, пишуть журналісти.



У Politico стверджують, що Росія також імпортувала бронежилети китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.



У матеріалі сказано, що торгові дані також показують, що російська державна оборонна компанія Рособоронекспорт з 2022 року імпортує мікрочіпи, тепловізори та запчастини, такі як газотурбінний двигун, з різних країн – від Китаю до Сербії та М'янми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайські компанії, у тому числі пов'язана з урядом у Пекіні, відправили до Росії 1000 штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях, включаючи деталі для дронів та бронежилети.Про це повідомляє Ліга.Новини , посилаючись на видання Politico.За даними видання, постачання відбувалися у період з червня по грудень 2022 року.У матеріалі сказано, що China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників Китаю, у червні 2022 року відправив гвинтівки російській компанії Техкрім. Гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські рушниці", використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами у Філіппінах, Південному Судані та Парагваї.За даними ЗМІ, наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній та понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину."Хоча митні дані не показують, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для допомоги у військових діях, вони показують, що Китай постачає російським компаніям раніше невраховане обладнання "подвійного призначення" – комерційні предмети, які також можуть бути використані на полі бою в Україн", – йдеться у публікації.Також повідомляється, що компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) у листопаді та грудні 2022 року відправляла невеликому російському дистриб'ютору запчастини для дронів (акумулятори та камери) через Об'єднані Арабські Емірати.Згідно з митними даними, у грудні минулого року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько $10 млн. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість із них була імпортована прямо з Туреччини, хоча деякі партії прибули до Росії через ОАЕ, пишуть журналісти.У Politico стверджують, що Росія також імпортувала бронежилети китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.У матеріалі сказано, що торгові дані також показують, що російська державна оборонна компанія Рособоронекспорт з 2022 року імпортує мікрочіпи, тепловізори та запчастини, такі як газотурбінний двигун, з різних країн – від Китаю до Сербії та М'янми.

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