На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО

На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО
На Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу.

Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б’ють і ґвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном – поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина постраждалих воліє миритися із кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу.

Жінка може прийти на прийом анонімно та безкоштовно. Також жінка може отримати не лише медичну допомогу. Лікар може спрямувати пацієнтку до психолога і поліції.

Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ
Сьогодні, 03:41
До підрозділів «Гвардії наступу» записалося понад 1000 волинян
Сьогодні, 02:17
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги В Україні перевірять переселенців щодо неправомірного отримання допомоги
15 березень, 18:14
Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч Для бійців 100-ї бригади ТрО Волині відкрили великий збір: сума – понад 1 мільйон 700 тисяч
10 березень, 11:30
Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги
05 березень, 15:00
З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО
20 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ
Сьогодні, 03:41
 0
До підрозділів «Гвардії наступу» записалося понад 1000 волинян
Сьогодні, 02:17
 0
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
 0
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8