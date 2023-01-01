На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
На Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу.
Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б’ють і ґвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном – поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина постраждалих воліє миритися із кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу.
Жінка може прийти на прийом анонімно та безкоштовно. Також жінка може отримати не лише медичну допомогу. Лікар може спрямувати пацієнтку до психолога і поліції.
Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б’ють і ґвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном – поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина постраждалих воліє миритися із кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу.
Жінка може прийти на прийом анонімно та безкоштовно. Також жінка може отримати не лише медичну допомогу. Лікар може спрямувати пацієнтку до психолога і поліції.
Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
Китайські компанії під час війни в Україні продавали Росії гвинтівки та бронежилети, – ЗМІ
Сьогодні, 03:41
До підрозділів «Гвардії наступу» записалося понад 1000 волинян
Сьогодні, 02:17
США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 01:15
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа