На Волині відкрили особливі гінекологічні кабінети. ВІДЕО





Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу, - йдеться у сюжеті



Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б’ють і ґвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном – поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина постраждалих воліє миритися із кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу.



Жінка може прийти на прийом анонімно та безкоштовно. Також жінка може отримати не лише медичну допомогу. Лікар може спрямувати пацієнтку до психолога і поліції.



Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відкрили гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу.Там можна отримати необхідну конфіденційну, комплексну і безоплатну допомогу, - йдеться у сюжеті 12 каналу Щорічно в Україні близько 2 мільйонів людей б’ють і ґвалтують рідні. Офіційно це називають фізичним домашнім насильством, але за цим терміном – поламані долі, особисті трагедії та понівечена психіка. 80% постраждалих – жінки. Фахівці стверджують, що значна частина постраждалих воліє миритися із кривдником, наражаючи себе на небезпеку в подальшому, замість того, щоб звертатися по допомогу.Жінка може прийти на прийом анонімно та безкоштовно. Також жінка може отримати не лише медичну допомогу. Лікар може спрямувати пацієнтку до психолога і поліції.Кабінети облаштовані всім необхідним для комфортного огляду пацієнток.

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