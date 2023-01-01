«Найсмертоносніший» пілот F-16 зі США готовий воювати за Україну

«Найсмертоносніший» пілот F-16 зі США готовий воювати за Україну
У Повітряних силах ЗСУ прокоментували те, що "найсмертоносніший" пілот F-16 американської авіації, підполковник у відставці Ден Хемптон (позивний Two Dogs) висловив готовність боротися за Україну.

Про це пише УНІАН.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, посилення Збройних сил України Деном Хемптоном було б дуже потужним. При цьому, за його словами, "двері відкриті" для всіх бажаючих.

Ігнат заявив, що багато хто в усьому світі підтримує Україну, у тому числі і колишні військові.

Він нагадав, що в Україні створено інтернаціональний легіон. На цей час в ньому служать добровольці з 55 країн всіх континентів.

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Теги: США, допомога, добровольці, Україна
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