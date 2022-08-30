На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
Сьогодні, 08:23
Працівники Камінь-Каширського районного відділу поліції задокументували факт хабарництва.
Про це повідомили у відділі поліції.
12 березня, близько 19:00 годин на блокпості, який знаходиться в селі Седлище працівники поліції зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з 27-річним чоловіком, останній запропонував поліцейським вирішити питання щодо порушення правил дорожнього руху на місці.
Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все – таки залишив працівникам поліції грошові кошти у сумі 1500 гривень.
Поліцейські зафіксували це на нагрудну боді-камеру та відразу викликали на місце події слідчо – оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у відділі поліції.
12 березня, близько 19:00 годин на блокпості, який знаходиться в селі Седлище працівники поліції зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з 27-річним чоловіком, останній запропонував поліцейським вирішити питання щодо порушення правил дорожнього руху на місці.
Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все – таки залишив працівникам поліції грошові кошти у сумі 1500 гривень.
Поліцейські зафіксували це на нагрудну боді-камеру та відразу викликали на місце події слідчо – оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.
Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат
Сьогодні, 08:59
За добу ЗСУ відбили понад 70 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:49
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
Сьогодні, 08:23
«Найсмертоносніший» пілот F-16 зі США готовий воювати за Україну
Сьогодні, 07:33
Вступ України в Євросоюз є метою Польщі та Чехії, – Дуда
Сьогодні, 06:31
Медіа