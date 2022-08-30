На Волині водій хотів «порішати» з патрульними

На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
Працівники Камінь-Каширського районного відділу поліції задокументували факт хабарництва.

Про це повідомили у відділі поліції.

12 березня, близько 19:00 годин на блокпості, який знаходиться в селі Седлище працівники поліції зупинили транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з 27-річним чоловіком, останній запропонував поліцейським вирішити питання щодо порушення правил дорожнього руху на місці.

Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все – таки залишив працівникам поліції грошові кошти у сумі 1500 гривень.

Поліцейські зафіксували це на нагрудну боді-камеру та відразу викликали на місце події слідчо – оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.

Відомості кримінального характеру слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.

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Теги: Волинь, Україна, хабар, поліція
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