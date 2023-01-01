Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат
Сьогодні, 08:59
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка - 258 (+1)
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка - 258 (+1)
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