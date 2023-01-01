Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат

Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат
Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3506 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,
- артилерійських систем - 2552 (+13) од,
- РСЗВ - 504 (+1) од,
- засоби ППО - 265 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),
- крилаті ракети - 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,
- спеціальна техніка - 258 (+1)

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Теги: втрати окупантів, Росія
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