Росія втратила вже понад 163 тисячі своїх солдат





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:



- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,

- танків - 3506 (+2) од,

- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,

- артилерійських систем - 2552 (+13) од,

- РСЗВ - 504 (+1) од,

- засоби ППО - 265 (+0) од,

- літаків - 305 (+0) од,

- гелікоптерів - 290 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),

- крилаті ракети - 907 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,

- спеціальна техніка - 258 (+1)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 17 березня орієнтовно склали:- особового складу - близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано,- танків - 3506 (+2) од,- бойових броньованих машин - 6823 (+13) од,- артилерійських систем - 2552 (+13) од,- РСЗВ - 504 (+1) од,- засоби ППО - 265 (+0) од,- літаків - 305 (+0) од,- гелікоптерів - 290 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2145 (+0),- крилаті ракети - 907 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5401 (+7) од,- спеціальна техніка - 258 (+1)

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