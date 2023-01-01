Курс валют у Луцьку 17 березня
Сьогодні, 09:10
17 березня готівковий курс долара становить 38.60, продають його за 38.70.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.09.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,77.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.90, а продають за – 41.09.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,77.
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